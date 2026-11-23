olayın ayrıntıları:

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Kenanobası köyünde 21 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen ekipler, köy sınırları içinde yapılan çalışmalarda kişinin izinsiz define kazısı sırasında göçük altında kaldığını tespit etti.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bölgede görev yapan jandarma ekipleri durumu AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle göçük altında kalan Yeşilyurt, toprak altından çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, Mustafa Yeşilyurt'un müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirledi.

inceleme ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında detaylı çalışmasını tamamladıktan sonra çukur ve çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yeşilyurt’un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Yetkililer, izinsiz kazıların hem hukuki hem de can güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

BALIŞEYH İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN 45 YAŞINDAKİ ŞAHSIN DEFİNE ARARKEN GÖÇÜK ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.