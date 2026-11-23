olayın gelişimi:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki kazada, kafe çıkışının ardından yola çıkan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil çarpıştı. Olay, 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyreden bir araç ile ara sokaktan ana yola çıkan motosikletin kesişmesi sonucunda meydana geldi.

Kazada, motosikleti kullanan Zeynep Asan (30) ağır şekilde yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil kaza noktasından yaklaşık 90 metre ilerleyip yol dışına çıkarak bir elektrik direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Asan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

soruşturma ve cenaze işlemleri:

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü T.Y. olduğu, aracın plakası ise 54 HS 242 olarak kaydedildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Asan'ın cenazesi hastane morguna sevk edildi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Asan'ın bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. Cenaze töreni için yapılan duyuruya göre, Asan bugün öğle ezanı sonrasında Karasu Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

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