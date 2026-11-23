Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pazartesi sabah sporu

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim programını sosyal ve sportif etkinliklerle destekleyerek öğrencilerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı hedefliyor. Okul bünyesindeki Kızılay Kulübü tarafından hayata geçirilen Kızılay Kulübü ile Sağlıklı Yaşama İlk Adım projesi kapsamında uygulanan sabah egzersizleri, öğrenciler arasında hızlıca benimsenen bir alışkanlığa dönüştü.

uygulama biçimi:

Etkinlik, her pazartesi günü okul bahçesinde düzenlenen İstiklâl Marşı töreninin hemen ardından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerin ortak katılımıyla yapılan kısa egzersizler 5 dakika sürüyor ve ders zili çalmadan önce güne zinde bir başlangıç yapılmasını sağlıyor. Çalışma, okul bahçesinde renkli ve dinamik görüntüler oluşturuyor ve katılımın teşvik edilmesi için Kızılay Kulübü aktif rol alıyor.

amaç ve etkileri:

Projenin hedefi, gençlerde hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak ve okul içi dayanışmayı güçlendirmek. Düzenlenen sabah sporu, yalnızca fiziksel canlılık sağlamıyor; aynı zamanda öğrenciler arasında yardımlaşma, gönüllülük ruhu ve güçlü bir okul kültürünün oluşmasına katkıda bulunuyor. Okul yönetimi ile Kızılay Kulübü iş birliğiyle yürütülen uygulamanın eğitim-öğretim yılı boyunca her pazartesi düzenli şekilde devam edeceği belirtildi.

Beş dakikalık düzenli hareketin, öğrencilerin ders performansına ve okul yaşamına olumlu yansıması hedefleniyor. Okul yetkilileri ve proje gönüllüleri, bu tür küçük ama süreklilik gösteren uygulamaların uzun vadede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kökleşmesine yardımcı olacağı görüşünde.

GEDİZ YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLER HAFTAYA SPORLA BAŞLIYOR