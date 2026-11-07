Erciyes 38 FK son dakikalarda iki golle galibiyeti garantiledi

Maç özeti:

Erciyes 38 FK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanan 10. hafta maçında 1964 Silifkespor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, ikinci yarıda Bekircan Çoban'ın 49. dakikadaki golüyle öne geçti ancak ev sahibi maçın son bölümünde kontrolü ele alarak skor avantajını tersine çevirdi.

Maçın gelişimi:

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçildi ve devre golsüz tamamlandı. İkinci yarıda 49. dakikada Bekircan Çoban ile öne geçen 1964 Silifkespor, ilerleyen dakikalarda savunma güvenliğini koruyamadı. Erciyes, 86. dakikada Berkay Ekici ile skoru eşitledi; uzatma dakikalarında Ali Kılıç 90+5 ve 90+7'de kaydettiği gollerle takımına zaferi getirdi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Erciyes 38 FK: Mertcan Dağlı, Halil Duman, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler Dk. 55), Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 64), Artun Akçakın, Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Güney Gençel Dk. 55), Berkay Ekici, Batuhan Özgan (Mikail Koçak Dk. 64), Ensar Bilir (Ali Kılıç Dk. 81), Utkan Gökçen.

1964 Silifkespor: Ahmet Çağrı Güney, Emre Yıldırım, Talha Gök, Batuhan Öztürk, Fırat Aras (Emre Karataş Dk. 70), Burak Özduman (Ege Asım Duyar Dk. 89), Emir Tunalı (Utku Can Buğra Boğa Dk. 81), Cumali Turhan, Mahammet Ali Dedik (Olcay Atmaca Dk. 59), Arda Özkan (Burak Martin Dk. 80), Bekircan Çoban.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha. Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Musa Eren, Hüsamettin Köse. Goller: Berkay Ekici (Dk. 86), Ali Kılıç (Dk. 90+5, Dk. 90+7) (Erciyes 38 FK); Bekircan Çoban (Dk. 49) (1964 Silifkespor). Sarı kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk, Artun Akçakın, Berkay Ekici, Utkan Gökçen, Ali Kılıç (Erciyes 38 FK); Emre Yıldırım, Olcay Atmaca, Burak Martin (1964 Silifkespor).

Erciyes 38 FK'nin son dakikalardaki geri dönüşü, takımın direnç ve dayanıklılık yönünü öne çıkardı ve ev sahibi için moral sağlayan bir galibiyet olarak kayda geçti.

3. LİG 3. GRUP’TA OYNANAN 10. HAFTA MAÇINDA ERCİYES 38 FK, KENDİ SAHASINDA AĞIRLADIĞI 1964 SİLİFKESPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.