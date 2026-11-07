Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

Osmangazi Belediyesi ana baba okulunda akran zorbalığına odaklandı:

Toplumun temel yapı taşını güçlendirmeyi amaçlayan Osmangazi Belediyesi, Ana Baba Okulu projesi kapsamında ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Aile Danışmanları ve Eğitimi Derneği BURADDER iş birliğiyle düzenlenen projenin 6 ncı oturumu Ördekli Kültür Merkezi nde Akra n Zorbalığı ve Güvenli Okul başlığıyla gerçekleştirildi. Program ailelerin yoğun ilgisini çekti ve uzmanlar tarafından çocuk yetiştirme süreçlerine dair uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin kapsamı ve ele alınan konular:

Oturumda Uzman Psikolojik Danışman Gönül Hazneci tarafından ailelere akran zorbalığının tanımı ve çeşitleri açıklandı. Eğitimde fiziksel, sözel, sosyal ve dijital zorbalık türleri ile dışlanma, tehdit, alay etme ve lakap takma gibi davranışların çocuklar üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Katılımcılara zorbalığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığı; okul, çevre ve dijital mecralarla ilişkisinin olduğu vurgulandı.

Uyarı işaretleri ve ailelerin rolü:

Hazneci, zorbalığa maruz kalan çocuklarda görülebilecek işaretlere dikkat çekti. Fiziksel yaralanma, kıyafetlerde yıpranma, eve kirli gelme gibi gözlemler ile davranış değişiklikleri, uyku ve yeme düzenindeki bozulmaların önemli sinyaller olduğuna değindi. Ailelere çocuklarıyla açık ve yargılayıcı olmayan iletişim kurmanın, onları dinlemenin ve yaşadıklarını ifade etmeleri için fırsat yaratmanın gerekliliği anlatıldı. Ayrıca zorbalık davranışı sergileyen çocuğun bizim çocuğumuz olabileceği olasılığı üzerine düşünmenin önemine dikkat çekildi.

Programda okul yönetimi ve rehberlik servisleriyle sağlıklı iletişim kurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Öğretmenlerin ve velilerin sorumluluklarının paylaşılması, olayların gizlenmesinin nedenlerinin anlaşılması ve aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar önerildi. Eğitimde sık tekrarlanan vurgu şu ifade etrafında toplandı: Şiddet de iyilik de bulaşıcıdır.

Aileler düzenlenen oturumu faydalı bulduklarını belirtti. Katılımcılar ebeveynlerin bu tür eğitimlerle bilinçlenmesinin çocukların sağlıklı gelişimi için kıymetli olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediyesi, Ana Baba Okulu ile aileleri bilinçlendirmeye, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmaya ve ebeveynlerin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren destekleyici çalışmalar yapmaya devam ediyor.

TOPLUMUN TEMEL YAPI TAŞI OLAN AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER VE ATÖLYE PROGRAMLARIYLA HER YAŞTAN BİREYİN HAYATINA DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR.