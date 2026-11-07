Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti. Maç boyunca tempoyu elinde tutan ev sahibi takım, özellikle üçüncü periyotta yakaladığı ritimle farkı açtı.

takım kadroları ve skor dağılımı:

Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 28, Fabian White Jr. 13, Jeremy Simmons 14, Michal Sokolowski 10, Kartal Özmızrak 13, Rasheed Sulaimon 10, Canberk Kuş 7. Başantrenör: Ender Arslan.

Bordo Bandırma: Ty Gordon 10, Boubacar Toure 4, Damien Jefferson 4, Mehmet Oğuzhan Kızıl 6, Quentin Peterson 20, Alex Perez 8, Okben Ulubay 6, Peyton Aldridge 2, Zach Hankins 18. Başantrenör: Tutku Açık.

maçın kırılma anları:

Karşılaşma ilk periyotta 25-25 eşitlikle geçilirken, devre 48-49 Bordo Bandırma üstünlüğünde tamamlandı. Üçüncü periyotta Çayırova'nın savunma ve hücum dengesindeki iyileşme farkın oluşmasını sağladı; üçüncü periyot skoru 75-66 olarak kayıtlara geçti ve bu bölüm maçın kırılma anı oldu.

Saha: Çayırova. Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu. Maçta Jordon Crawford'un 28 sayısı ev sahibinin galibiyetinde belirleyici oldu, Bordo Bandırma'da Quentin Peterson 20 ve Zach Hankins 18 sayıyla takımına katkı verdi.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA ÇAYIROVA BELEDİYESİ, SAHASINDA PİZZABULLS BORDO BANDIRMA'YI 95-78 MAĞLUP ETTİ.