Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Bursaspor yönetimi hakem kararlarını sorguluyor

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Karagümrük-Bursaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelttiği eleştirilerle maçın hakemlerinin detaylı biçimde incelenmesini istedi.

inceleme çağrısının gerekçesi:

Başkan Çelik, hakem uygulamalarının adalet algısını zedelediğini savunarak maçtaki kararların ve uygulanan VAR süreçlerinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Var, herkes için var olsun; yoksa herkes için yok olsun! Kulüp başkanları ve yöneticileri, ellerindeki imkânları var güçleriyle takımları için seferber ediyor, büyük bedeller ödüyor. Sezon başından beri belirli hakemler, sadece bize değil, hemen hemen her maçta her takıma saçma sapan kararlar veriyor. Karagümrük - Bursaspor maçının hakemlerinin incelenmesinin, savcılıkta mevcut olan MHK dosyasına çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Bugüne kadar efendiliğimizden sesimizi çıkarmadık ama dört milyonluk bir şehrin hakkını da sonuna kadar savunuruz"

kulübün tepkisi ve sonraki adımlar:

Çelik, sözlerinin devamında kulübün ve ilin çıkarlarını koruyacaklarını vurguladı. Karagümrük-Bursaspor müsabakasına ilişkin inceleme talebinin, savcılıktaki MHK dosyasıyla paralel yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTEREREK KARAGÜMRÜK-BURSASPOR MAÇININ HAKEMLERİNİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.