Aydın büyükşehir setlerde üstünlük kurdu, Karşıyaka 3-1 mağlup oldu

maç özeti:
TVF Kadınlar 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Karşıyaka'yı setlerde 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın set skorları 25-16, 25-19, 16-25, 25-13 şeklinde gerçekleşti.
setlerin akışı:
Maçın ilk iki setinde Aydın Büyükşehir, hücum ve servis organizasyonunda kontrolü elinde tuttu ve setleri rahat sonuçlarla aldı. Üçüncü sette Karşıyaka oyunu toparlayarak karşılık verdi ve bu seti 25-16 ile kazandı. Dördüncü set ise yeniden Aydın Büyükşehir'in üstün oyunuyla sonuçlanarak maçı belirledi.
takım vurguları:
Sonucun Aydın Büyükşehir için moral ve puan anlamında değerli olduğu görülüyor; takım, sahadaki süreklilik ve set yönetimiyle galibiyete ulaştı. Karşıyaka ise üçüncü sette gösterdiği dirençle bazı olumlu işaretler verdi, ancak genel olarak setlerde yeterli sürekliliği sağlayamadı.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR, KARŞIYAKA KARŞISINDA GALİP GELDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!