Aydın büyükşehir setlerde üstünlük kurdu, Karşıyaka 3-1 mağlup oldu

maç özeti:

TVF Kadınlar 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Karşıyaka'yı setlerde 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın set skorları 25-16, 25-19, 16-25, 25-13 şeklinde gerçekleşti.

setlerin akışı:

Maçın ilk iki setinde Aydın Büyükşehir, hücum ve servis organizasyonunda kontrolü elinde tuttu ve setleri rahat sonuçlarla aldı. Üçüncü sette Karşıyaka oyunu toparlayarak karşılık verdi ve bu seti 25-16 ile kazandı. Dördüncü set ise yeniden Aydın Büyükşehir'in üstün oyunuyla sonuçlanarak maçı belirledi.

takım vurguları:

Sonucun Aydın Büyükşehir için moral ve puan anlamında değerli olduğu görülüyor; takım, sahadaki süreklilik ve set yönetimiyle galibiyete ulaştı. Karşıyaka ise üçüncü sette gösterdiği dirençle bazı olumlu işaretler verdi, ancak genel olarak setlerde yeterli sürekliliği sağlayamadı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, KARŞIYAKA KARŞISINDA GALİP GELDİ