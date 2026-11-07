Kıbrıs Türkünün sesi: dört büyük kulüpten sporla engellere yanıt

Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda dayanışma ve mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen Dostluk Kupası'nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk gençlerine uyguladığı spor ambargolarını sert biçimde eleştirdi. Organizasyona katılan Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun genç futbolcularını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstel, bu desteği Kıbrıs Türk halkına yönelik önemli bir dayanışma örneği olarak nitelendirdi.

Sporun tarihsel önemi ve uluslararası engeller:

Üstel, Kıbrıs Türk halkının 1950'lerden 1974'e kadar süren varoluş mücadelesinde sporun önemli bir rol oynadığını hatırlattı. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuşulsa da spor alanında yeni engellerle karşılaşıldığını vurgulayan Üstel, "Özgürlüğümüze kavuştuk ama yine Güney Rum kesiminin spora uyguladığı ambargolarla karşı karşıya kaldık" sözleriyle duruma dikkat çekti. Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası organizasyonlara katılma mücadelesinin yıllardır sürdüğünü, federasyonların ve genç sporcuların bireysel çabalarla bu engelleri aşmaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye ile dayanışmanın somut örneği:

GKRY girişimleri nedeniyle Barcelona futbol akademisinin KKTC'de planladığı organizasyonun yapılamamasının Kıbrıs Türk çocuklarını mağdur ettiğini belirten Üstel, bu gelişmenin ardından temasların yoğunlaştığını aktardı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kurulan irtibatın ardından dört büyük kulübün desteğiyle etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk sporcularının Türkiye Cumhuriyeti milli takımları bünyesinde uluslararası müsabakalara katılmasının, Kıbrıs Türk halkının coşkusunu dünyaya taşımada önemli bir kanal olduğunu vurguladı.

Konuşmasında defalarca tekrarladığı ifadeyle Üstel, "Avrupa, dünya ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz!" dedi ve Kıbrıs Türkünün yanında ana vatan Türkiye'nin bulunduğunu açıkladı.

Teşekkürler ve bölgesel buluşma

Dört büyük kulübün yöneticileri, teknik heyetleri ve genç futbolcularının KKTC'deki çocuklarla buluşmasının tarihi bir an olduğunu belirten Üstel, Girne, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke'den gelen çocukların etkinlikte yer aldığını aktardı. Organizasyona katkı sağlayan kulüplere, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına, Cevdet Yılmaz'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Üstel, konuşmasını "Teşekkürler Türkiye!" sözleriyle tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs Türk gençlerine yönelik spor ambargolarına tepki göstererek, "Avrupa, dünya ambargo koyabilir ama dünya unutmasın, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yok sayamaz!" dedi.