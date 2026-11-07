Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

proje kapsamı ve güzergâh:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin toplu taşıma altyapısını güçlendirecek yeni tramvay hattına ilişkin detayları paylaştı. Proje, 18 kilometre uzunluğunda planlanıyor ve hattın toplamda 19 istasyona sahip olacağı; bu istasyonlardan 4 tanesinin yer altında bulunacağı belirtildi. Yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 500 milyon dolar olarak ifade edildi.

Güzergâh; Erkilet, Havalimanı, Mobilyakent, Kayseri Garı, Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi hattını kapsayacak şekilde planlandı. Başkan Büyükkılıç, mevcut Kumsmall hattının son durağının yeni proje ile daha ileriye taşınacağını ve böylece kentin önemli ulaşım noktalarının raylı sistemle entegre edileceğini vurguladı.

yer altı geçişleri ve havalimanı bağlantısı:

Şehir merkezindeki tasarımda güvenlik ve tarihî doku koruması ön planda tutuldu. Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü civarından başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nın altından geçilecek; Döner Kümbet civarından tarihî dokuya müdahale etmeden ilerleyip Millet Bahçesi'nden çıkılacak. Ayrıca Erkilet güzergâhından kılçık şeklinde, 30 metrelik bir bağlantı ile havalimanına doğrudan erişim sağlanacağı ifade edildi.

hazırlık süreci ve onay aşaması:

Projenin teknik hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. Başkan Büyükkılıç, zemin etütleri kapsamında 17 adet, 40 metre derinliğinde sondaj yapıldığını; ulaşım etüt raporu ve mali ön fizibilite raporunun da tamamlandığını belirtti. Hazırlanan dosya Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)'ne sunuldu ve onay bekleniyor.

Onay sonrasında proje, yatırım programına alınması için Strateji ve Bütçe Başkanlığına arz edilecek ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Büyükkılıç, projede merkezi yönetimle iş birliğinin önemine dikkat çekerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başkan yönetiminde ulaşım yatırımlarını teknik hazırlık, planlama ve kurumlar arası koordinasyonla sürdürürken, bu tramvay hattı kentin orta ve uzun vadeli ulaşım altyapısının öncelikli başlıklarından biri olarak kayda geçiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ERKİLET BÖLGESİNİ ŞEHİR MERKEZİ VE HAVALİMANIYLA BULUŞTURACAK YENİ TRAMVAY HATTININ PROJE SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ.