Fenerbahçe'de ilk yarı eşitlendi, Greenwood ve Nyoni golle buluştu

maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki mücadelede ilk 45 dakika 1-1 sona erdi. Karşılaşma başından itibaren tempolu ve karşılıklı ataklarla geçti; konuk ekip Trey Nyoni ile erken üstünlüğü sağlarken, Mason Greenwood skoru dengeledi.

ilk yarı öne çıkan anlar:

4. dakikada Rio Ngumoha’nın sol kanattan taşıdığı top sonrası Munoz ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol etti, kaleci Ederson köşeye çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Tsimikas’ın pasının ceza sahası içinde kısa düşmesiyle N’Golo Kanté kaleciyle karşı karşıya kaldı; Kanté’nin dokunuşu Alisson’da kaldı.

25. dakikada Dominik Szoboszlai’nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topa Archie Brown müdahale etti, Trey Nyoni bekletmeden vuruşunda top Kojo Oppong’a da çarparak ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

29. dakikada Ceza yayı gerisinden kullanılan serbest vuruşta Mason Greenwood’un şutu, barajdaki Jeremy Jacquet’e de çarparak filelerle buluştu ve maç 1-1’e geldi.

İlerleyen dakikalarda Munoz ve Barcola ile Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yaşandı; Greenwood ise 39. ve 44. dakikalarda kaleyi yokladı ancak Alisson iki pozisyonda da topu korudu ve ilk yarı 1-1 bitti.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Fenerbahçe (11): Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Archie Brown, Matteou Guendouzi, N’Golo Kanté, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku. Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic. Teknik sorumlu: Dirk Kuyt.

Liverpool (11): Alisson Becker, Joe Gomez, Jeremy Jacquet, Virgil Van Dijk, Kostas Tsimikas, Alexis Mac Allister, Trey Nyoni, Victor Munoz, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha, Bradley Barcola. Yedekler: Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo, Ronald Araujo, Luke Chambers, James McConnell, Lewis Koumas, Jayden Danns. Teknik direktör: Andoni Iraola.

Goller: Trey Nyoni (dk. 25) — Liverpool, Mason Greenwood (dk. 29) — Fenerbahçe. Sarı kart: Archie Brown (Fenerbahçe).

İlk yarı itibarıyla karşılaşma dengede ilerliyor; her iki takım da skoru alevlendirecek pozisyonlar üretti ve ikinci yarıda taktiksel hamlelerin belirleyici olması bekleniyor.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERE TAMAMLANDI.