Erciyes 38 FSK yarın Niğde'de

Nesine 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Niğde Belediyespor ile oynayacak. Mavi-siyahlı ekip, şu ana dek topladığı 30 puan ile grupta üçüncü sırada bulunuyor ve rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

maç öncesi hazırlıklar:

Erciyes 38 hazırlıklarını tamamladıktan sonra bugün karayoluyla Niğde'ye hareket edecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Takımın deplasman organizasyonu ve saha hazırlıkları teknik ekip tarafından tamamlandı. Rakip karşısında puan veya puanlar alarak üst sıralardaki konumunu korumak isteyen ekip, maçtaki disiplin ve konsantrasyona vurgu yapıyor.

eksikler ve maç bilgileri:

Mavi-siyahlı takımda kırmızı kart cezalıları kaleci Mertcan Dağlı ve kaptan Artun Akçakın ile sakatlığı bulunan Osman Şahin forma giyemeyecek. Karşılaşma yarın Niğde 5 Şubat Stadyumunda saat 15.30'da başlayacak ve hakem Hasan Kaçar düdük çalacak. Erciyes 38 için bu maç, ligdeki istikrarını sürdürme açısından önem taşıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ YARIN DEPLASMANDA NİĞDE BELEDİYESPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK.