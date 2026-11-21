Kadir Yıldırım hakem kararlarına tepki gösterdi

Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Kuzey Makedonya’da düzenlenen 2026 WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda yarı finalde aldığı sonucun ardından hakem kararlarını eleştirdi. 39 yaşındaki sporcu, turnuvada 'Low Kick +91 kg' kategorisinde mücadele ederken üçüncü olarak bronz madalya kazandı ancak karşılaşmadaki puanlama nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Vücudundaki 100'ün üzerindeki kırık nedeniyle kamuoyunda "Terminatör" olarak bilinen Yıldırım, Türkiye’yi temsil eden ve üst üste iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan tek erkek sporcu unvanını koruyor. 6 Kasım 2026 tarihinde oynanan şampiyonada ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçen Yıldırım, ikinci turda Polonyalı rakibini eleyerek yarı finale yükselmişti.

maçın kritik anları:

Yarı finalde, 2023 Portekiz ve 2025 Abu Dabi Dünya Şampiyonaları’nın finallerinde nakavtla mağlup ettiği Hırvat rakibiyle yeniden karşılaşan Yıldırım, müsabaka boyunca üstün olduğunu fakat vuruşlarının hakemler tarafından puanlanmadığını savundu. Hakem skorlama dağılımına göre bir hakem 6-1 ile Yıldırım lehine puan verirken, diğer iki hakem 2-0 ve 3-0 gibi skorlarla rakibe üstünlük tanıdı. Yıldırım, "Maç bittiğinde karşı tarafın kazandığına gerçekten inanamadım" diyerek sonucun kendisi için şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Milli sporcu sözlerinde, "Bir yıl boyunca döktüğüm terin karşılığının 3 raunt içinde adil olmayan kararlarla heba edilmesi kabul edilebilir değil" ifadesini kullanarak puanlamaya tepki gösterdi.

gelecek hedefi ve tepki:

Yıldırım, 40 yaş sınırı nedeniyle 2027 yılının milli takım düzeyindeki son yılı olacağını belirterek kariyerinin son büyük turnuvasında şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Özbekistan'da düzenlenecek 2027 Dünya Şampiyonası'nda adil kararların verilmesini beklediğini ve ringde en iyi cevabı vereceğini vurguladı: "Türkiye’de üst üste 2 kere dünya şampiyonu olan tek erkek sporcuyum. 2027 yılında Özbekistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda bütün rakiplerimin Allah yardımcısı olsun."

Yıldırım’ın tepkisi, hakemlik standartları ve puanlama şeffaflığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sporcu, elde ettiği bronz madalyayı korurken adil karar taleplerini sürdüreceğini belirtti ve son sözlerinde emeklerinin göz önünde bulundurulmasını istedi.

MİLLİ KİCK BOKS’ÇU KADİR YILDIRIM