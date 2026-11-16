Erciyes 38 fsk zirve takibinde dokuzuncu galibiyetini aldı

Erciyes 38 FSK 12. haftada güldü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki dokuzuncu galibiyetine ulaşarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Evinde konuk ettiği Kırşehirspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan mavi-siyahlılar, sezonun ilk yarısında istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor.

maçın özeti:

12. haftada alınan bu sonuçla Erciyes 38 FSK, geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Toplamda 29 puan toplayan ekip, ligde liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

geçen maçlar ve rakipler:

Mavi-siyahlılar bu süreçte Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü, Karaman FK ve Kırşehirspor takımlarını mağlup etti. Diyarbekirspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalan takım, Bitlis 1916 FSK karşısında ise yenildi.

Erciyes 38 FSK, puan tablosunda üst sıraları zorlamaya devam ederken gelecek haftalarda alacağı sonuçlar zirve yarışında belirleyici olacak. Mavi-siyahlılar ligin 13. haftasında deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşılaşacak.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDEKİ DOKUZUNCU GALİBİYETİNİ ALARAK 29 PUANA ULAŞTI.