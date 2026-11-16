Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Erciyes 38 fsk zirve takibinde dokuzuncu galibiyetini aldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Erciyes 38 FSK, 12. haftada Kırşehirspor'u 3-1 yenip dokuzuncu galibiyetini alarak 29 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38 fsk zirve takibinde dokuzuncu galibiyetini aldı

Erciyes 38 FSK 12. haftada güldü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki dokuzuncu galibiyetine ulaşarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Evinde konuk ettiği Kırşehirspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılan mavi-siyahlılar, sezonun ilk yarısında istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor.

maçın özeti:

12. haftada alınan bu sonuçla Erciyes 38 FSK, geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Toplamda 29 puan toplayan ekip, ligde liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

geçen maçlar ve rakipler:

Mavi-siyahlılar bu süreçte Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü, Karaman FK ve Kırşehirspor takımlarını mağlup etti. Diyarbekirspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalan takım, Bitlis 1916 FSK karşısında ise yenildi.

Erciyes 38 FSK, puan tablosunda üst sıraları zorlamaya devam ederken gelecek haftalarda alacağı sonuçlar zirve yarışında belirleyici olacak. Mavi-siyahlılar ligin 13. haftasında deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşılaşacak.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDEKİ DOKUZUNCU GALİBİYETİNİ ALARAK 29...

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGDEKİ DOKUZUNCU GALİBİYETİNİ ALARAK 29 PUANA ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu
images

Karşıyaka'nın yükselişi beş maçlık galibiyet serisiyle play-off hattına girdi
images

Kilosuyla başlayan koşu, ülkeyi adımlama hayaline dönüştü
images

İncirliova Belediyespor namağlup çıkışını sürdürdü, hedefler yükseliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafından ateş açıldı

Vodafone'un müşteri odaklı projeleri ICXA'da beş ödülle taçlandı

Sincan'da ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro ve animasyon şöleni

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi