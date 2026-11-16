Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Erciyes 38'de Mehmet Tosun iki golle galibiyeti getirdi, sezonu üçe tamamladı

Erciyes 38'in orta saha oyuncusu Mehmet Tosun, Kırşehirspor maçında 12. ve 54. dakikalarda gol atarak 3-1'lik galibiyete katkı sağladı; sezonu 3 gole çıktı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erciyes 38'de Mehmet Tosun iki golle galibiyeti getirdi, sezonu üçe tamamladı

Erciyes 38'de Mehmet Tosun iki golle galibiyeti getirdi, sezonu üçe tamamladı

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 12. haftasında sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 3-1 yenerek maçtan galip ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

Maça ilk 11'de başlayan ve karşılaşmada toplam 67 dakika forma giyen Mehmet Tosun, müsabakanın 12. ve 54. dakikalarında kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

tosun'un sezon performansı:

Mehmet Tosun, bu sezon ligdeki ilk golünü ligin 2. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında atmıştı; aradan geçen 10 hafta sonra Kırşehirspor maçında attığı iki golle sezon gol sayısını 3'e yükseltti. Goller sonrası oyuncu ve tribünlerde belirgin bir sevinç yaşandı.

Erciyes 38'in sahada aldığı bu sonuç, takımın ligdeki istikrar arayışına katkı sağlarken, orta sahadan gelen gol katkıları sezonun geri kalan bölümü için umut verici bir gösterge olarak yorumlanıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karşıyaka'nın yükselişi beş maçlık galibiyet serisiyle play-off hattına girdi
images

Kilosuyla başlayan koşu, ülkeyi adımlama hayaline dönüştü
images

İncirliova Belediyespor namağlup çıkışını sürdürdü, hedefler yükseliyor
images

Samsunlu genç muaythai sporcusu uluslararası sahnede gümüşe uzandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafından ateş açıldı

Vodafone'un müşteri odaklı projeleri ICXA'da beş ödülle taçlandı

Sincan'da ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro ve animasyon şöleni

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi