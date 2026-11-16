Erciyes 38'de Mehmet Tosun iki golle galibiyeti getirdi, sezonu üçe tamamladı

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 12. haftasında sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 3-1 yenerek maçtan galip ayrıldı.

maçın dönüm noktaları:

Maça ilk 11'de başlayan ve karşılaşmada toplam 67 dakika forma giyen Mehmet Tosun, müsabakanın 12. ve 54. dakikalarında kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

tosun'un sezon performansı:

Mehmet Tosun, bu sezon ligdeki ilk golünü ligin 2. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında atmıştı; aradan geçen 10 hafta sonra Kırşehirspor maçında attığı iki golle sezon gol sayısını 3'e yükseltti. Goller sonrası oyuncu ve tribünlerde belirgin bir sevinç yaşandı.

Erciyes 38'in sahada aldığı bu sonuç, takımın ligdeki istikrar arayışına katkı sağlarken, orta sahadan gelen gol katkıları sezonun geri kalan bölümü için umut verici bir gösterge olarak yorumlanıyor.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU MEHMET TOSUN BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ.