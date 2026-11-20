Rams Park'ta zemin çalışmaları hız kazandı

Galatasaray, RAMS Park zemininde yürütülen bakım ve onarım işlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmalar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçın ardından başlatıldı ve kulüp yetkilileri zemindeki sorunları gidermeye öncelik veriyor.

çalışmaların seyri:

Bakım ve onarım faaliyetleri gündüz ve gece olmak üzere aralıksız devam ediyor. Kulübün açıklamasına göre çalışma temposu artırıldı ve saha üzerinde yapılacak müdahaleler etap etap planlanıyor. Yetkililer, işlerin ilerleyişini yakından takip ediyor ve sürecin hızlandırılması için ekipleri yönlendiriyor.

maç takvimi ve hedef:

Saha çalışmalarının sürmesi nedeniyle Süper Lig'in 12. haftasında oynanması gereken Samsunspor karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na taşındı. Kulüp, zemini daha iyi bir duruma getirmeyi hedefleyerek 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçına kadar çalışmaların tamamlanmasını planlıyor.

Galatasaray yönetimi ve teknik ekip, mevcut takvimi ve saha koşullarını göz önünde bulundurarak hem lig içi taraftar deneyimini hem de uluslararası maçların gerekliliklerini dengelemeye çalışıyor.

GALATASARAY, RAMS PARK'IN ZEMİNİNDEKİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.