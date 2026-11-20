Samsunspor İstanbul'a hareket etti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına gitmek üzere İstanbul'a hareket etti.

Hazırlıklar ve yolculuk:

Kırmızı-beyazlı ekip, maç öncesi hazırlıklarını tamamlamasının ardından hava yoluyla İstanbul'a gitti. Karşılaşma, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 16.00’da oynanacak.

Maçın çerçevesi:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki bu deplasman, Samsunspor için sezonun önemli maçlarından biri olarak kayıtlara geçiyor ve takım Galatasaray karşısında sahaya çıkacak.

SAMSUNSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GALATASARAY MAÇI İÇİN İSTANBUL’A HAREKET ETTİ.