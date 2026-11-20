Ara tatilde pistten dağa: Korkut'ta gençler atletizmle güç topluyor

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm antrenmanları, ara tatili sporla değerlendirmek isteyen gençlerin tercihi oldu. Antrenör Nihat Sönmez gözetiminde süren çalışmalar, çocukların düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesini hedefliyor.

Antrenman programının ayrıntıları:

Seanslar, kısa ısınma hareketleriyle başlıyor ve atletlerin temel tekniklerini pekiştirecek pist koşularıyla devam ediyor. Program kapsamında gençler, kondisyon ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla toprak yol ve eğimli arazide koşu çalışmaları yapıyor. Farklı zeminlerde gerçekleştirilen antrenmanlar, sporcuların kas ve denge gelişimini desteklemeye odaklanıyor.

Antrenörler, her gün düzenli idman yapılmasının yanı sıra ısınma, tempolu koşu ve soğuma aşamalarına dikkat ederek sakatlanma riskini azaltmaya çalışıyor. Bu yapı, yarışma hazırlığını sistematik biçimde sürdürmeyi sağlıyor.

Amaçlar, başarılar ve gelecek hedefleri:

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, devam eden antrenmanlarla çocukların ara tatil dönemini verimli geçirmeleri, atletizme yönelmeleri ve spor alışkanlığı kazanmaları amaçlandığını ifade ederek, "Gençlerimizin ara tatilde verimli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerle uğraşmaları amacıyla kurslarımızı açtık. Atletizm kursumuzda gençlerimiz, her gün düzenli olarak uzman antrenörümüz eşliğinde spor yapmakta ve antrenmanlarla yarışmalara hazırlanmaktadır. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusunda, Korkut ilçemizdeki atletizm kursuna katılan öğrencilerimizden Yiğit Arık birinci olmuştu. Arık, elde ettiği başarıyla ilimizi Ankara’da düzenlenen koşuda temsil etme hakkı kazanmış ve yarışmaya katılım sağlamıştır. Buradaki amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıktan uzak tutmaktır. Ara tatilde ders çalışmalarının yanında boş zamanlarını da dolu ve verimli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçe yetkilileri, kursların ara tatil süresince açık kalmaya devam edeceğini ve gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Atletizm kursunun sporcularından Yiğit Arık da katıldığı yarışlar ve antrenman programı hakkında konuştu: "Ankara’ya gittim. Ankara’da güzel bir yarış çıkardım. Eğer düşmeseydim yarışta çok iyi bir derece elde edecektim. Artık önümüzdeki Siirt yarışında derece yapmaya odaklanacağım. Salonda koşu antrenmanlarımızı yapıyoruz. Daha sonra pistlere gidiyoruz. Ardından toprak veya dağlık alanlarda koşu yapıyoruz. Bu sayede güçleniyor ve yarışlarda daha iyi performans sergiliyoruz".

Program, gençlerin ara tatilde hem fiziksel olarak güçlenmesini hem de spor disiplini kazanmasını destekliyor; antrenörler ve ilçe yetkilileri, kursun devamında da benzer hedeflerle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

MUŞ’UN KORKUT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN ATLETİZM ANTRENMANLARINA KATILAN GENÇLER, ARA TATİLİ SPOR YAPARAK DEĞERLENDİRİYOR.