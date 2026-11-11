Peşin ödeme vaadiyle ürünleri toplayıp kaybolan kişi köylüleri milyonluk zarara uğrattı

Elbaşı'da depo kiralayıp peşin vaat eden kişi ortadan kayboldu

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, mahalle sakinleri ürünlerini alan bir kişinin peşin ödeme sözü verip sonra ortadan kaybolduğunu belirtti. Çiftçiler, arpa ve buğdaylarının alınmasının ardından şüphelinin bağlantıyı kestiğini ve paralarını alamadıklarını söyledi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre şahıs mahalleye gelerek atıl durumda olan bir tahıl deposunu kiraladı, açılışında kurban kesti ve mahalle sakinlerine yemek verdi. Depoyu kiraladığını, sahibinin yurt dışında olduğunu belirterek ürünleri 'peşin para' karşılığı alacağını söyledi. Bu kişilerden alınan ürünlerin bir kısmı götürülürken, mahalle sakinleriyle bağlantı kesildi. Elbaşı Mahallesi'nde 25 kişinin yaklaşık 6 milyon TL, diğer mahallelerle birlikte toplamda yaklaşık 12 milyon TL civarında zarara uğradığını iddia eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Abdullah Koçak olayla ilgili olarak, 'Mahallemize hiç tanımadığımız bir adam geldi ve atıl durumda olan depoyu tamir ettiriyor. Buranın sahibi de yurt dışında. Ondan kiraladım diyor. İlk olarak bizlere aldığı ürünlerin ücretini peşin vereceğini söyledi. Mahalleyi dolandırdığı gün 6 milyon TL'lik ürünü alarak gidiyor. Kalan mahsuller halen burada duruyor. Kapıyı kilitledikten sonra buraya da kimse giremedi ve ürün heder oldu. Ne satılıyor ne de vatandaşa geri veriliyor. Bizim 2 yıllık emeğimiz gitti. Sadece benim 1 milyon TL param gitti. 25 kişi dolandırıldı ve mağdur oldu. Çiftçinin ikinci ürünü ekecek durumu yok. Bu adam buraya geldikten sonra reklam panoları astı ve köyleri dolaştı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz' diye konuştu.

Mağdurların tepkisi ve adli süreç:

Metin Tekkaş ise, 'Biz mağdurlar olarak davacı olduk ve ifade verdik. Bize takipsizlik kararı geldi. Burayı tutan vatandaş ortada yok. Vicdan sahibi kim varsa bizim işimize el atsınlar. Kış günü mağdur olduk. Bu adam burayı tuttuktan sonra koyun kesti ve yemek verdi. O şekilde tanıştık. Birkaç kişi de durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir römork vermiştim ama onun parasını aldım. Daha sonra verdiklerimizin hepsi gitti. Adam bize burada tezgah kurmuş. Bizden 6 milyon TL gitti ama diğer köylerle beraber 12 milyon TL’ye yakın para gitti' dedi.

Olayla ilgili şikayetçi olanlardan Ali Karasungur da, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu ve şahsın yanında kepçe operatörü olarak çalıştığını belirtti. Mağdurlar, hem maddi kayıpları hem de depoda kalan ürünlerin zarar görmesi nedeniyle yetkililerden takip ve çözüm talep ediyor.

Vatandaşlar, yaşanan durumun hem bireysel hem de bölge tarımı açısından olumsuz etkileri olacağını vurguluyor; hem alacakların tahsili hem de benzer olayların engellenmesi için yetkililerden adım atılmasını istiyorlar.

KAYSERİ'DE ÇİFTÇİLER ÜRÜNLERİNİ ALIP PARA VERMEDEN GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDU