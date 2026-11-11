Yedikule bostanları 250 ağaçla tarihine yeni bir soluk katıyor

Yedikule bostanlarına ağaçlandırma ile güçlendirilmiş koruma

Fatih Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında tarihi Yedikule Bostanları'nda başlattığı çalışmayla toplam 250 ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte ilk ağaç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından dikildi.

Projenin amaçları:

Çalışma, tarihî kara surlarının hemen yanı başında yer alan bostanların yeşil dokusunu güçlendirmeyi, doğal çevrenin korunmasına katkı sağlamayı ve tarihî bostan kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, ağaçlandırmanın kentsel ekosisteme ve yaşam kalitesine olumlu etkileri olacağını vurguluyor.

Asırlık üretim geleneğinin yaşatılması:

Yedikule Bostanları, İstanbul'un köklü tarımsal mirasının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Fatih Belediyesi, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bostanların özgün kimliğini korumayı ve geleneksel tarımsal üretimi sürdürmeyi hedefliyor. Ağaçlandırma bu koruma ve yaşatma programının ayrılmaz bir parçası olarak planlandı.

Mehmet Ergün Turan etkinlikte yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: "Yedikule Bostanları, İstanbul’un asırlardır yaşayan üretim kültürünün en kıymetli miraslarından biridir. Biz burayı yalnızca bir yeşil alan olarak değil, tarihimizin, toprağımızın ve üretim geleneğimizin yaşadığı özel bir mekan olarak görüyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilk ağacımızı toprakla buluşturduk. Toplam 250 ağaçla bu tarihi alanın yeşil dokusunu daha da güçlendireceğiz. Toprağa diktiğimiz her ağaç, geleceğe bıraktığımız bir emanettir. Fatih’imizin tarihi mirasını korurken doğasını da yaşatmaya, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmaya kararlıyız."

Belediye, ağaç dikimi sonrası bakım ve üretim uygulamalarını da sürdüreceklerini belirterek, Yedikule Bostanları'nın hem kent içi üretim alanı hem de korunmuş bir peyzaj olarak yaşatılmasına yönelik adımların süreceğini bildirdi.

İLK AĞAÇ FATİH BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERGÜN TURAN TARAFINDAN DİKİLDİ.