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Kayseri Taşhan'da geciken sezon yeni fosil zenginliği ortaya çıkardı

Yamula Barajı'ndaki su nedeniyle gecikmesine rağmen Kayseri Taşhan'daki 2026 kazıları verimli geçti; yaklaşık 100 fosil, nadir kafatası ve 3D çalışmaları bulundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:29

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri Taşhan'da geciken sezon yeni fosil zenginliği ortaya çıkardı

kazı sezonu verimli geçti:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Taşhan bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları, Yamula Barajındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2026'da planlandığından daha geç başladı. Buna karşın bölgedeki araştırmalar bu sezon da beklenenin üzerinde verim verdi; uzman antropolog Ayaz Aslan Almazın aktardığına göre yaklaşık 100 yeni parça gün yüzüne çıkarıldı. Taşhan, jeolojik ve paleontolojik açıdan 7,7 milyon yıllık bir geçmiş sunuyor ve 2018'den bu yana süren çalışmalarla bölgeden şimdiye dek yaklaşık bine yakın fosil elde edildi.

bulunan türler ve öne çıkan parçalar:

2026 sezonunda tespit edilen fosiller arasında zürafagiller, hortumlugiller (fil türleri), gergedan ve çeşitli karnivor kalıntıları yer alıyor. Araştırmacılar, bu yıl içinde 3-4 civarında karnivor parçası ile karşılaştıklarını belirtirken, fil grubuna ait olanlar arasında dünya çapında nadir kabul edilebilecek "bütün bir kafatası" da bulundu. Ayrıca sezon içinde kaplumbağa kalıntıları da çıkarıldı. Kazılarda bulunan parçalar, bölgenin eski ekolojisini ve iklimini yeniden kurmaya yardımcı olacak nitelikte bilgiler taşıyor.

laboratuvar çalışmaları ve müze hedefi:

Buluntuların ön incelemesiyle paralel olarak ekip laboratuvar ortamında konservasyon ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Almaz, fosillerin 3D taramalarının yapıldığını ve dijital ortamlarda yeniden canlandırma süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Ekip, elde edilen materyalin sergilenmesi amacıyla bir müze açmayı hedefliyor; planlandığı gibi hayata geçirilmesi durumunda ziyaretçiler bölgenin paleoekolojik yapısını ve tarihsel zenginliğini doğrudan gözlemleyebilecekler. Araştırma ekibi, önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da elde edilen parçaların bölgenin çevresel geçmişini aydınlatma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

UZMAN ANTROPOLOG AYAZ ASLAN ALMAZ

UZMAN ANTROPOLOG AYAZ ASLAN ALMAZ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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