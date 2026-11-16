Kayseri Taşhan'da geciken sezon yeni fosil zenginliği ortaya çıkardı

kazı sezonu verimli geçti:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Taşhan bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları, Yamula Barajındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2026'da planlandığından daha geç başladı. Buna karşın bölgedeki araştırmalar bu sezon da beklenenin üzerinde verim verdi; uzman antropolog Ayaz Aslan Almazın aktardığına göre yaklaşık 100 yeni parça gün yüzüne çıkarıldı. Taşhan, jeolojik ve paleontolojik açıdan 7,7 milyon yıllık bir geçmiş sunuyor ve 2018'den bu yana süren çalışmalarla bölgeden şimdiye dek yaklaşık bine yakın fosil elde edildi.

bulunan türler ve öne çıkan parçalar:

2026 sezonunda tespit edilen fosiller arasında zürafagiller, hortumlugiller (fil türleri), gergedan ve çeşitli karnivor kalıntıları yer alıyor. Araştırmacılar, bu yıl içinde 3-4 civarında karnivor parçası ile karşılaştıklarını belirtirken, fil grubuna ait olanlar arasında dünya çapında nadir kabul edilebilecek "bütün bir kafatası" da bulundu. Ayrıca sezon içinde kaplumbağa kalıntıları da çıkarıldı. Kazılarda bulunan parçalar, bölgenin eski ekolojisini ve iklimini yeniden kurmaya yardımcı olacak nitelikte bilgiler taşıyor.

laboratuvar çalışmaları ve müze hedefi:

Buluntuların ön incelemesiyle paralel olarak ekip laboratuvar ortamında konservasyon ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Almaz, fosillerin 3D taramalarının yapıldığını ve dijital ortamlarda yeniden canlandırma süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Ekip, elde edilen materyalin sergilenmesi amacıyla bir müze açmayı hedefliyor; planlandığı gibi hayata geçirilmesi durumunda ziyaretçiler bölgenin paleoekolojik yapısını ve tarihsel zenginliğini doğrudan gözlemleyebilecekler. Araştırma ekibi, önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da elde edilen parçaların bölgenin çevresel geçmişini aydınlatma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

UZMAN ANTROPOLOG AYAZ ASLAN ALMAZ