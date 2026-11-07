Çarşamba yeni yönetimiyle TOBB iş birliğini güçlendirme sözü verdi

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti TOBB'yu ziyaret etti:

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki yeni yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Organ seçimlerinin 1 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından göreve başlayan yeni yönetim, kurumsal ziyaretler kapsamında TOBB ile doğrudan temas kurdu.

görüşmede ele alınan başlıca konular:

Toplantıda Çarşamba'nın ekonomik ve ticari potansiyeli ile tarım ve tarıma dayalı ticaretin gelişimi ön plana çıktı. Heyet, bölge ekonomisini güçlendirmeye yönelik beklentilerini ve üyelerin önceliklerini Hisarcıklıoğlu ile paylaştı; ayrıca oda ve borsaların Türkiye ekonomisindeki rolleri, ortak çalışma kültürü ve kurumsal dayanışmanın önemi üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

heyet ve destek mesajları:

Başkan Selim Yılmaz görüşmede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na duydukları güveni ve desteği vurguladı. Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası yönetiminin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket edeceğini belirterek, TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye öncelik vereceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu da heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti ve ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Selim Yılmaz başkanlığındaki heyette; Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musa Taşan ve Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Güler, Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin ve Serkan Öztürk ile Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

Ziyaret, yeni yönetimin bölge için belirlediği önceliklerin TOBB ile uyumlu biçimde ilerletilmesi hedefiyle, karşılıklı destek ve iş birliği mesajlarının pekiştirilmesi şeklinde değerlendirildi.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI (ÇTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA YAPTIĞI ZİYARETTE, TOBB İLE GÜÇLÜ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.