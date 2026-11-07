Subü rektörlüğüne yeni atama: Prof. Dr. Zafer Tatlı göreve getirildi

Subü rektörlüğüne atama:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğüne yeni atama yapıldı. Yapılan düzenlemeyle üniversitenin yönetimine ilişkin beklenen karar resmiyet kazandı.
Kararın yayımlanması:
Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan metinle birlikte rektörlük görevlendirmesi resmen duyurulmuş oldu.
Yeni rektörün görevi:
Üniversite rektörlüğüne getirilen isim Prof. Dr. Zafer Tatlı olarak açıklandı. Atama kararı doğrultusunda Tatlı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğünü üstlenecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE PROF. DR. ZAFER TATLI ATANDI.
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