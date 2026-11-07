Eğriçay Parkı'nda baltayla saldırı: 45 yaşındaki adam ağır yaralandı

Olayın detayları:

Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'na giden Mehmet P. (45), henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ani bir saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çevredekilerin ifadesine göre saldırganlar, Mehmet P.'nin boynuna baltayla vurdu. Yaralı kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralının durumu ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralı olan Mehmet P., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma:

Olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısların olay yerinden kaçtığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ADIYAMAN’DA, GİTTİĞİ PARKTA BOYNUNA BALTAYLA VURULAN KİŞİ AĞIR YARALANDI.