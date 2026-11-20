Erciyes'in sürdürülebilirlik yükselişi: QS 2027'de dünya 731. sırada

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), dünyanın saygın değerlendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralamasında dikkat çeken bir performans sergiledi. Sıralamada toplam 107 ülkeden 2003 üniversite değerlendirildi ve Türkiye'den listeye giren 52 üniversite arasında ERÜ, dünya genelinde 731., Türkiye sıralamasında 13. ve devlet üniversiteleri arasındaysa 11. sırada yer aldı.

Değerlendirme kriterleri:

QS sıralaması, kurumların sürdürülebilirlik performansını çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim (environmental, social, governance) gibi kapsamlı ölçütlerle değerlendirir. Bu çerçevede ERÜ'nün enerji kullanımı, araştırma çıktıları, topluma katkı projeleri ve kurumsal yönetişim uygulamaları gibi alanlardaki verileri sıralamada belirleyici oldu.

ERÜ'nün performansındaki değişim:

Erciyes Üniversitesi, bu sistemde 2025 yılında 54 puan alırken, 2026'da puanını 61.6'ya yükseltti. 2027'de ise puanını 64.6'ya çıkararak iki yıl içinde toplam 10.6 puanlık artış ve yaklaşık %20 yükseliş kaydetti. Bu iyileşme, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki stratejik çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Rektörün değerlendirmesi:

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bu sonuçla ilgili olarak emeği geçenlere teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı: Bu başarı, daha yaşanabilir bir gelecek için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası arenada karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi olması açısından büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz dedi.

ERÜ'nün QS 2027 sıralamasındaki konumu, üniversitenin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik politikalarını sürdürmesi ve geliştirmesi için hem bir referans hem de teşvik unsuru olarak öne çıkıyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ), DÜNYANIN EN SAYGIN DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINDAN QUACQUARELLİ SYMONDS (QS), 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SIRALAMASINDA GÜÇLÜ BİR YER EDİNDİ.