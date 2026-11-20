Bayburt'ta 6'ncı sınıf öğrencisi hafızlığı tamamlayarak 155'inci mezun oldu

Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Hamza Hamido, okul ve Erdem Bayazıt Kur'an Kursu iş birliğiyle sürdürülen örgün eğitimle birlikte hafızlık programını tamamladı ve programın 155'inci mezunu olarak kayıtlara geçti.

eğitim modeli ve iş birliği:

Program, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığıyla yürütülüyor. İmam hatip ortaokulu öğrencileri örgün eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleme imkanı buluyor. Bu modelle akademik eğitimin aksatılmadan sürdürülmesi hedefleniyor.

öğretmen rehberliği ve hedefler:

Hamido, Erdem Bayazıt Kur'an Kursu öğretmeni Adem Karataş rehberliğinde hafızlık eğitimini tamamladı. Program, öğrencilerin akademik başarılarına ek olarak sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Programın bir önceki mezunu, 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş idi; Hamido'nun tamamlamasıyla programın toplam mezun sayısı 155 olarak güncellendi.

BAYBURT'TA ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK PROGRAMI 155'İNCİ MEZUNUNU VERDİ