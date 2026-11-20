BŞEÜ'den endüstriyel atığı katma değerli ürüne çeviren patent

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında geliştirilen "Hibrit Kompozit Termal Arayüz Malzemesi" adlı patent, alüminyum döküm süreçlerinden kaynaklanan cürufun ileri teknoloji uygulamalarında kullanılabilecek malzemelere dönüştürülmesini hedefliyor. Patent üzerinde BŞEÜ yüzde 99, Afyon Kocatepe Üniversitesi yüzde 1 hak sahibi.

Buluşun teknik ayrıntıları:

Dr. Pınar Uyan (BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü) ile Dr. Özgür Cengiz (Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) tarafından geliştirilen çalışma, 6XXX serisi alüminyum alaşımlarının döküm cürufunun yeniden işlenmesine dayanıyor. Cüruf, toz metalürjisi yöntemiyle işlenerek alüminyum oksit (AlO) katkılı hibrit kompozit malzemelere dönüştürülüyor. Geliştirilen malzeme, alüminyum oksit, bor nitrür (BN) ve karboksimetil selüloz (CMC) içeren hibrit kompozit kaplamayla desteklenerek mekanik dayanım ve ısıl performansın iyileştirilmesini amaçlıyor.

Uygulama alanları ve sürdürülebilir hedefler:

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, geliştirilen malzemenin özellikle elektronik devrelerin soğutulması ve termal yönetim uygulamalarında kullanılma potansiyeline dikkat çekti. Açıklamada, ürünün elektronik devre soğutucuları, otomotiv ve enerji sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilebileceği, yapılacak ilave araştırmalarla biyomedikal uygulamalara uyarlanmasının da hedeflendiği belirtildi.

Rektör Kaplancıklı ayrıca patent çalışmasının ithal malzemelere yerli alternatif sunma ve dışa bağımlılığı azaltma potansiyeline vurgu yaptı. Çalışmanın sanayi iş birlikleriyle desteklenmesinin planlandığı, endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesiyle doğal kaynakların korunmasına ve üretimde kaynak verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Üniversite yetkilileri, projenin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedefleriyle uyumlu olduğunu; ayrıca COP31 kapsamında tartışılan yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim gündemlerine katkı sunduğunu belirtti. Bu çerçevede BŞEÜ, bilimsel bilgiyi teknolojiye ve ekonomik değere dönüştürmeye yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğini, patentte emeği geçen akademisyenleri tebrik ettiğini açıkladı.

BŞEÜ’DEN ENDÜSTRİYEL ATIKLARI YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜREN PATENT