Erciyes'te zirve tırmanışında rehber hayatını kaybetti, turist donma tehlikesi geçirdi

Erciyes'te tırmanışta rehber hayatını kaybetti

Kayseri'de Erciyes Dağı'na gerçekleştirilen zirve tırmanışı sırasında meydana gelen kazada bir rehber yaşamını yitirdi, beraberindeki Hollandalı dağcı ise donma tehlikesiyle karşılaştı. Olay, dağın Şeytan Deresi mevkiinde gerçekleşti ve müdahale ekipleri bölgeye hızlıca sevk edildi.

kaza ve ilk tespitler:

Edinilen bilgiye göre Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile rehberlik yapan dağcı Hasan Ali Şahin birlikte Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanış sırasında 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi mevkiinden Şahin'in yaklaşık 300 metre uçuruma düştüğü belirlendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede düşmenin şiddeti ve arazinin zorluğu ekiplerin müdahalesini acil hale getirdi.

müdahale, kurtarma ekipleri ve sonuç:

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler arasında AFAD, JAK, UMKE ve sağlık birimleri yer aldı. Ekipler, zamanla yarışarak dağcılara ulaştı; yapılan kontrollerde Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aynı operasyonda mahsur kalan Wessel Westerhof'ün donma tehlikesi geçirdiği belirlendi. Ekipler, yaralı dağcı ile hayatını kaybeden rehberin cansız bedenini güvenli sahaya indirmek üzere bölgeden tahliye etti.

Olayın ardından ekiplerin müdahalesi ve tahliye çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, zorlu hava ve arazi koşullarında yapılan kurtarma operasyonunun zamanla yarışan bir çalışma olduğunu belirtti.

Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcı uçurumdan düşerek hayatını kaybetti