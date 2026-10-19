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Erciyes'te zirve tırmanışında uçurum düşüşü: rehber hayatını kaybetti, turist donma tehlikesi geçirdi

Kayseri Erciyes'te zirve tırmanışında kayalıklardan düşen rehber hayatını kaybetti; Hollandalı turist donma tehlikesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erciyes'te zirve tırmanışında uçurum düşüşü: rehber hayatını kaybetti, turist donma tehlikesi geçirdi

Erciyes'te tırmanışta can kaybı ve kurtarma operasyonu

Kayseri'de Erciyes Dağı'na yapılan zirve tırmanışında meydana gelen kazada, rehber Hasan Ali Şahin kayalıklardan uçuruma düşerek yaşamını yitirdi. Yanında bulunan Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ise donma tehlikesi geçirdi. Olay, Şeytan Deresi mevkiinde, yaklaşık 3 bin 400 metre yükseklikte meydana geldi.

Arama-kurtarma ekiplerinin müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler zamanla yarışarak tırmanış rotasını takip etti ve dağcılara ulaştı. Yapılan kontrollerde Hasan Ali Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, Wessel Westerhof'un donma tehlikesi geçirdiği belirlendi.

Evakuasyon ve sağlık müdahalesi:

Arama-kurtarma ekipleri, yaralı dağcı ile hayatını kaybeden rehberin cansız bedenini bölgeden alarak güvenli bölgeye indirdi. Sağlık ekipleri, donma riski taşıyan Westerhof'a ilk müdahaleyi yaparak inişe geçirildiğini bildirdi. Operasyonda ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması öne çıktı.

Olay, yüksek irtifa ve zorlu arazi koşullarının tırmanışlarda risk oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, dağcılık faaliyetlerinde ekipman, rehberlik ve hava koşullarına dikkat edilmesi uyarısını yineliyor.

KAYSERİ&#039;DE ERCİYES DAĞI&#039;NA ZİRVE TIRMANIŞI SIRASINDA KAYALIKLARDAN UÇURUMA DÜŞEN DAĞCI HAYATINI...

KAYSERİ'DE ERCİYES DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI SIRASINDA KAYALIKLARDAN UÇURUMA DÜŞEN DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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