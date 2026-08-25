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Erdemli'de düzenlenen operasyonda zorla fuhuş şebekesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Erdemli'de jandarma operasyonunda para karşılığında zorla fuhuş yaptıkları iddia edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı; 1'i ev hapsi, 2'si adli kontrol.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:45

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erdemli'de düzenlenen operasyonda zorla fuhuş şebekesine darbe: 5 kişi tutuklandı

Erdemli'de zorla fuhuş iddiasına ilişkin operasyonun ayrıntıları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde para karşılığında zorla fuhuş yaptırarak menfaat temin ettikleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında farklı türdeki işletmeler ile konaklama yerlerinde yoğun tespit ve takip yapıldı.

Operasyon ve gözaltılar:

Çalışmada, içkili restoranlar, masaj salonları, otel, apart, pansiyon, günübirlik ev ve evlerde faaliyet gösterdiği değerlendirilen toplam 9 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 4'ü erkek, 5'i kadın olarak belirlendi. Çalışmalar sırasında şüphelilere ait bir içkili restoran ile iki pansiyon da tespit edildi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adli süreç ve yakalama çalışmaları:

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararına göre 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheliye ev hapsi, iki şüpheliye ise adli kontrol uygulandı. Ayrıca soruşturmada firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Yetkililer, operasyonun özellikle konaklama ve eğlence mekânlarındaki yönlendirmelere odaklandığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini ve ilgili tüm şüphelilerin adli mercilerce takip edileceğini bildirdi.

MERSİN’DE PARA KARŞILIĞINDA ZORLA FUHUŞ YAPTIRARAK MENFAAT TEMİN ETTİKLERİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN...

MERSİN’DE PARA KARŞILIĞINDA ZORLA FUHUŞ YAPTIRARAK MENFAAT TEMİN ETTİKLERİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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