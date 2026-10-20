Dolar 49,5722 +0,02%
Euro 55,7147 +0,23%
Bist 11.716,12 +2,50%
Altın Gram 6.597,46 -0,50%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 109,13 -0,38%
--°

Kurtulmuş ve Mamataliyev Bişkek'te ilişkileri derinleştirme mesajı verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 15. Genel Kurulu için bulunduğu Bişkek'te Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile ilişkiler ve Manas Üniversitesini ele aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kurtulmuş ve Mamataliyev Bişkek'te ilişkileri derinleştirme mesajı verdi

Kurtulmuş ve Mamataliyev Bişkek'te bir araya geldi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Bişkek’te, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Irıs Ordo Kongre Merkezinde yapıldı ve iki ülkenin güncel temaslarına odaklandı.

görüşmenin gündemi:

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasında olumlu bir gündem çerçevesinde meselelerin takip edildiğini vurguladı. Kırgızistan’ın siyasi istikrarı, kalkınması ve refahının Türkiye için öncelik olduğunun altını çizdi ve karşılıklı iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 35. yıldönümünü tebrik ederek iki ülke ilişkilerinin geldiği seviyeyi memnuniyetle gözlemlediğini söyledi. Liderler arasındaki samimi diyalog ve üst düzey işbirliğinin, ilişkileri daha ileri taşıyacağının altı çizildi.

eğitim ve manevi köprü:

Toplantıda eğitim bağları özel bir yer tuttu. Kurtulmuş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu kurumun iki ülke arasında bir manevi köprü işlevi gördüğünü belirtti. Üniversitenin öğrenci ve akademik değişimle ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve parlamenter iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edildi. Taraflar, önümüzdeki dönemde pratik iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda mutabık kaldı ve temasların süreceği mesajı verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) 15. GENEL KURULU DOLAYISIYLA BULUNDUĞU BİŞKEK'TE KIRGIZİSTAN JOGORKU KENEŞ BAŞKANI MARLEN MAMATALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörsüz Türkiye ve bölge hedefiyle güvenlik önceliğine işaret
images

Özel’den uyarı: yanlış tuğla ile örülen duvarın altında herkes kalır
images

Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona ulaşmadı, değerlendirme partilerle ya...
images

Ömer Çelik: fon şeytanları ve fon dolandırıcılarına karşı mekanizmalarla kararlı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'ta ipe dizilen armutlarla kışa hazırlık

Alibey Barajı ve çevresinde Selman Alkan için yoğun arama

Bolu'da Kartalkaya Sapağı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi