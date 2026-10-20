Kurtulmuş ve Mamataliyev Bişkek'te ilişkileri derinleştirme mesajı verdi

Kurtulmuş ve Mamataliyev Bişkek'te bir araya geldi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Bişkek’te, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Irıs Ordo Kongre Merkezinde yapıldı ve iki ülkenin güncel temaslarına odaklandı.

görüşmenin gündemi:

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasında olumlu bir gündem çerçevesinde meselelerin takip edildiğini vurguladı. Kırgızistan’ın siyasi istikrarı, kalkınması ve refahının Türkiye için öncelik olduğunun altını çizdi ve karşılıklı iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 35. yıldönümünü tebrik ederek iki ülke ilişkilerinin geldiği seviyeyi memnuniyetle gözlemlediğini söyledi. Liderler arasındaki samimi diyalog ve üst düzey işbirliğinin, ilişkileri daha ileri taşıyacağının altı çizildi.

eğitim ve manevi köprü:

Toplantıda eğitim bağları özel bir yer tuttu. Kurtulmuş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu kurumun iki ülke arasında bir manevi köprü işlevi gördüğünü belirtti. Üniversitenin öğrenci ve akademik değişimle ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve parlamenter iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edildi. Taraflar, önümüzdeki dönemde pratik iş birliği alanlarının genişletilmesi konusunda mutabık kaldı ve temasların süreceği mesajı verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) 15. GENEL KURULU DOLAYISIYLA BULUNDUĞU BİŞKEK'TE KIRGIZİSTAN JOGORKU KENEŞ BAŞKANI MARLEN MAMATALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.