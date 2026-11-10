katar, abd ve iran arasında arabuluculuğu sürdürüyor

Katar'ın arabuluculuk girişimi

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da düzenlenen haftalık basın toplantısında ülkenin ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirdiğini söyledi. El-Haşimi, Katar'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde hareket ettiğini vurguladı.

Doha'nın diplomasi hattı:

El-Haşimi, arabuluculuk çabalarının amacının mevcut belirsizlik ortamını sonlandırmak ve bölgesel istikrarı yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. Açıklamada, Washington ve Tahran'ın Katar'ın girişimlerine olumlu tepki verdiği ifade edildi; bu geri bildirimlerin, diplomasi sürecinin ilerlemesi için elverişli bir zemin oluşturduğu kaydedildi.

Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik:

El-Haşimi, küresel enerji krizi riskinin arttığı bir dönemde Hürmüz Boğazında seyrüsefer özgürlüğünün en kısa sürede yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. El-Haşimi, "Kış mevsiminin yaklaşması ve Hürmüz Boğazı’nın sürekli kapalı kalması, krizin ekonomik maliyetini ikiye katlıyor" dedi.

Toplantıda ayrıca Husiler tarafından Suudi Arabistana yönelik saldırıların kınandığı, Katar'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı önlemleri desteklemeye devam ettiğinin teyit edildiği belirtildi. Açıklama, bölgedeki gerilimin diplomasiyle azaltılmasının hedeflendiğini yeniden ortaya koydu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ve İran'ın arabuluculuk çabalarına olumlu tepkiler verdiğini ifade etti.