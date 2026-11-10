Mecliste terörsüz Türkiye sürecine izleme komisyonu adımı

Meclis gündemi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve Yeni Yol grubunu ziyaret ederek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin istişarelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'u Meclis'te makamında karşıladı; görüşmeler basına kapalı yaklaşık 40 dakika sürdü. Ardından Yeni Yol grubuyla, grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya gelindi.

Ziyaretlerin içeriği:

Kurtulmuş, toplantıların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada sürecin yaklaşık bir yılı aşkın çalışmanın ardından 'fevkalade olumlu bir noktaya geldiğini' belirtti. Geçtiğimiz sene Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonucunda komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak bir yasanın çıkarıldığını hatırlattı.

Yasalaşma ve komisyonun rolü:

Kurtulmuş, 10 Ağustos 2026'da çıkarılan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' teklifinin TBMM'de 467 milletvekilinin oy vermesiyle kabul edildiğini ve bunun Türkiye için yeni bir kapının açılması anlamına geldiğini söyledi. Yasanın gereği olarak ilgili adımların atılmaya başlandığını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurulun çalışmalarına devam ettiğini belirtti. TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu'nun millet adına sürecin takip ve kontrolünü sağlamak üzere en kısa sürede çalışmaya başlayacağı, komisyonun şekli ve üye sayısının siyasi partilerle yapılan istişarelerle netleştirileceği ifade edildi.

Kurtulmuş, 'Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız' diyerek sürece katkı verenlere teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili fevkalade olumlu bir noktaya geldik"