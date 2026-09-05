Erdoğan Dolmabahçe’de dört büyük kulübün başkan heyetini kabul etti

Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dört büyük spor kulübünün başkan ve yönetim kurullarını kabul etti.

Katılımcılar ve temsil ettikleri kurumlar:

Toplantıda; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu yer aldı.

Toplantının niteliği ve sonrası:

Görüşme basına kapalı gerçekleşti; toplantı sonunda günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM KURULUNU CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE KABUL ETTİ.