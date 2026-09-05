Esenyurt'ta trafik denetiminde şehit düşen polise son görev

Olayın detayları:

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen trafik denetimi sırasında görev yapan sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan, korsan taşımacılığa yönelik denetim esnasında silahlı saldırıya uğradı. Denetimi yürüten ekipler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs polise arkadan ateş açtı.

Topatan, sırtından aldığı kurşunla ağır yaralandı; olay yerinde ve hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve olay, denetim faaliyetlerinin taşıdığı riski gözler önüne serdi.

Tören ve mesajlar:

Şehit polis memuru için tören, Vatan'da bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit yakınları, görev yakınları ve protokol katıldı. Tören sırasında saygı duruşu yapıldı ve katılanlar hüzünlü anlar yaşadı.

Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şunları söyledi: "Daha dün, Şehit Polis Memurumuz Melih Kaygusuz’un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şahadet makamına ulaşmıştır. Başta, yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, aziz hatırasını daima yaşatacaktır".

Şehidin cenaze namazı, Fatih Camii'nde kılınacak.

ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU MEHMET ALİ TOPATAN İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ.