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Erdoğan ile Abiy'nin kabul buluşmasında diplomasi öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul ederek iki ülke ilişkilerine ve diplomatik kanalların sürdürülmesine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan ile Abiy'nin kabul buluşmasında diplomasi öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Kabul, iki ülke arasındaki resmi temasların devam ettiğini ve diplomasi kanallarının açık tutulduğunu gösterdi.

görüşmenin çerçevesi:

Resmi kabulde tarafların karşılıklı temasları sürdürme niyeti öne çıktı. Kabul, ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların diplomasi yoluyla ele alınmasının önemini hatırlattı.

ileriye dönük beklentiler:

Her iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesine yönelik irade gösterdiği kabulde, diplomatik temasların devam etmesi ve iletişim kanallarının canlı tutulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali&#039;yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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