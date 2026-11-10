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Erdoğan ve Lula da Silva görüşmesinin çerçevesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı kabul etti; görüşme, iki liderin diplomatik temasları ve iş birliğine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ve Lula da Silva görüşmesinin çerçevesi

Erdoğan'ın Lula da Silva'yı kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı kabul etti. Kabul, iki lider arasında gerçekleştirilen resmi temaslar kapsamında gerçekleşti.

görüşmenin niteliği:

Kabul, resmi protokol çerçevesinde yapıldı ve taraflar arasında doğrudan görüşmelere imkan tanıdı. Toplantının içeriğine dair resmi açıklamalar ilgili makamlar tarafından paylaşıldı.

diplomatik boyut:

Bu kabul, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesi açısından dikkat çekti ve liderler arasındaki iletişimin devam edeceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva&#039;yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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