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Erdoğan ile Al Saud Antalya'da COP31 vesilesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 için Antalya'da bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:08

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ile Al Saud Antalya'da COP31 vesilesiyle bir araya geldi

Kabul ve konferans çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Görüşmenin tarafları ve çerçevesi:

Kabulde yer alan tarafların unvanları açıkça korunarak, görüşme iki ülke temsilcileri arasında COP31 topantıları kapsamında gerçekleşti. Recep Tayyip Erdoğan ile Abdulaziz bin Salman Al Saud'un buluşması, Antalya'daki konferans takvimi içinde kayda geçti.

Resmi bilgi ve bildirim:

Haberde görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yer almadı; kamuoyuna geçen bilgi, kabulün COP31 sürecinde yapıldığı ve tarafların bir araya geldiği yönünde sınırlı bir bildirimle sınırlı kaldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’DA BULUNAN SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’DA BULUNAN SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI ABDULAZİZ BİN SALMAN AL SAUD’U KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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