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Türk dünyasında yeni adımlar sinyali: Erdoğan ve Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT 13. Zirve kapsamında Ankara’da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türk dünyasında yeni adımlar sinyali: Erdoğan ve Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu

zirve ve hedefler:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi, "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendi. Zirvede siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı.

erdoğan ve berdimuhammedov'un görüşmesi:

Zirve toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmede taraflar, TDT çatısı altındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak projelerin ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir araya geldi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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