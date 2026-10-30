Türk dünyasında yeni adımlar sinyali: Erdoğan ve Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu

zirve ve hedefler:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi, "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendi. Zirvede siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı.

erdoğan ve berdimuhammedov'un görüşmesi:

Zirve toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmede taraflar, TDT çatısı altındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak projelerin ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov bir araya geldi