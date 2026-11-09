Dolar 50,1756 +0,08%
Euro 56,2470 +0,66%
Bist 11.702,75 +1,92%
Altın Gram 6.667,44 +1,43%
EUR/USD 1,1198 +0,49%
Brent Petrol 93,91 -4,49%
--°

Uşak belediye başkan vekili'nden Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 10 Kasım'da Atatürk'ün fikirlerini yaşatma ve Cumhuriyet mirasını koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Uşak belediye başkan vekili'nden Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

10 Kasım mesajı:

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ın ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Kasım'ın yalnızca anma değil aynı zamanda mirası hatırlama günü olduğunu vurguladı.

Terekeci Özkan mesajında Atatürk'ün milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki liderliğine, Cumhuriyet'in kuruluşunda üstlendiği tarihi role ve genç nesillere bıraktığı değerlere dikkat çekti. Atatürk'ün akla ve bilime verdiği önem ile milletine duyduğu güvenin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti.

Atatürk'ü anlamak, mirasa sahip çıkmaktır:

Mesajda, Atatürk'ü anmanın ötesinde onun fikirlerini yaşatmanın, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmanın önemine işaret edildi. Terekeci Özkan, Cumhuriyet'in korunması, kazanımlarının gelecek nesillere aktarılması ve gösterilen çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışılmasının en önemli görev olduğunu ifade etti. Bu vurguların merkezinde bağımsızlık, bilim ve çağdaşlık kavramları yer aldı.

Konuşmasında ayrıca şunlara yer verdi: Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmakla değil; fikirlerini yaşatmak, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi her alanda daha ileriye taşımakla mümkündür. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Mesajın sonunda Terekeci Özkan, Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyetimizin aydınlık mirası sonsuza dek yaşayacaktır sözleriyle çağrısını özetledi ve kent yönetimi olarak bu hedeflere sahip çıkma kararlılığını yineledi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı
images

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişler...
images

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi
images

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurg...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı

İklim politikalarında sağlık odağı: COP31'de Antalya inisiyatifi öne çıktı

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor