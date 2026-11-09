Uşak belediye başkan vekili'nden Atatürk'ün mirasına sahip çıkma çağrısı

10 Kasım mesajı:

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ın ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Kasım'ın yalnızca anma değil aynı zamanda mirası hatırlama günü olduğunu vurguladı.

Terekeci Özkan mesajında Atatürk'ün milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki liderliğine, Cumhuriyet'in kuruluşunda üstlendiği tarihi role ve genç nesillere bıraktığı değerlere dikkat çekti. Atatürk'ün akla ve bilime verdiği önem ile milletine duyduğu güvenin bugün de yol gösterici olduğunu belirtti.

Atatürk'ü anlamak, mirasa sahip çıkmaktır:

Mesajda, Atatürk'ü anmanın ötesinde onun fikirlerini yaşatmanın, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmanın önemine işaret edildi. Terekeci Özkan, Cumhuriyet'in korunması, kazanımlarının gelecek nesillere aktarılması ve gösterilen çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışılmasının en önemli görev olduğunu ifade etti. Bu vurguların merkezinde bağımsızlık, bilim ve çağdaşlık kavramları yer aldı.

Konuşmasında ayrıca şunlara yer verdi: Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmakla değil; fikirlerini yaşatmak, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi her alanda daha ileriye taşımakla mümkündür. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Mesajın sonunda Terekeci Özkan, Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyetimizin aydınlık mirası sonsuza dek yaşayacaktır sözleriyle çağrısını özetledi ve kent yönetimi olarak bu hedeflere sahip çıkma kararlılığını yineledi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN