Samsun meclisi zemin kaymaları için denetim çağrısı yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde öncelik heyelan ve sel mağdurları oldu

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, Kasım ayı oturumunda son dönemde artan heyelan vakalarını ana gündem maddesi olarak ele aldı. Toplantı, SBB Kasım Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu kapsamında, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Bu ayın karar meclisi öncesinde görüşülecek tüm maddeler daha kapsamlı değerlendirme için komisyonlara havale edildi.

Gündeme alınan toplam 55 madde arasından, tüm ilçelerin 2027 mali bütçeleri de ilerleyen oturumlarda görüşülecek. Meclis üyeleri, artan yağışlarla bağlantılı zemin kaymaları ve sel kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesine yönelik önlemler üzerinde durdu.

Mecliste öne çıkan uyarı ve öneriler:

Bağımsız Meclis Üyesi Atilla Tekcan, yağışların etkisiyle birçok noktada heyelan meydana geldiğini ve bazı yapıların boşaltıldığını belirterek, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla mecliste imalatlara yönelik kriterler belirlenip belirlenemeyeceğini sordu. Tekcan'ın uyarısı, risk altındaki alanlarda hızlı müdahale ve koruyucu önlemlerin gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel ise heyelan, toprak ve zemin kaymalarıyla ilgili prensiplerin yasalarla belirlendiğini; eksikliğin uygulamaların denetiminde olduğunu vurguladı. Certel, meclisin yeni bir ilke kararı alması yerine, ilçe belediyelerinin zemin etütlerini denetleyecek teknik ekipler kurmasının çözümü hızlandıracağını savundu ve "Meclisimizin herhangi bir ilke kararı alması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Havza'daki sel mağdurları için son aşamaya gelindi:

Toplantıda ayrıca Havza'da yaşanan sel felaketinde iş yerleri hasar gören esnafa ilişkin yer gösterme çalışmaları da ele alındı. SBB Genel Sekreteri Melih Perçin, alternatif birkaç yer belirlendiğini, bölge STK'ları ve Havza Belediyesi ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek sürecin sonuna gelindiğini aktardı: "Çalışmaların ve sürecin sonuna geldik."

Komisyonlarda daha detaylı incelenecek olan gündem maddeleri, ilgili komisyonların raporlarının ardından bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİNİN BU AYKİ AÇILIŞ TOPLANTISINDA SON DÖNEMDE ARTAN TOPRAK KAYMASI VE HEYELAN KONULARI ELE ALINDI. AYRICA GÜNDEME ALINAN 55 MADDE, DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İLGİLİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ.