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Erdoğan Nuri Pakdil'i ve eserlerini vefatının yedinci yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'i vefatının 7'nci yılında rahmetle yâd ederek eserleri ve kültürel mirasına dikkat çekti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan Nuri Pakdil'i ve eserlerini vefatının yedinci yılında andı

Erdoğan'dan Nuri Pakdil anması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Nuri Pakdil'i vefatının yedinci yılında sosyal medya hesabı üzerinden andı. Paylaşımda Pakdil'in edebiyat ve kültür dünyasına bıraktığı etkin miras vurgulandı.

Cumhurbaşkanının paylaşımı:

Erdoğan, paylaşımında Pakdil için şu ifadelere yer verdi: Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil’i ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Mesajda şairin hem dava hem gönül insanı kimliğine dikkat çekildi.

Pakdil'in edebî mirası:

Paylaşım, Pakdil'in eserlerinin ve kültürel katkılarının sürdürülen bir miras olduğuna işaret ediyor. Erdoğan'ın ifadeleri, şairin edebiyat alanındaki etkisini ve toplumsal hafızadaki yerini öne çıkardı; anma, sanat ve kültür çevrelerinde geniş yankı buldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞAİR NURİ PAKDİL’İ VEFATININ 7’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE SOSYAL MEDYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞAİR NURİ PAKDİL’İ VEFATININ 7’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA ANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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