Hakan Aksu: muhtarlar milletin sesi, hizmetin sahadaki güvencesi

Hakan Aksu'dan muhtarlara teşekkür mesajı:

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, mahalle ve köy muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Aksu, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini ve yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Muhtarların, vatandaş taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılmasında ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

saha hizmetlerinin planlanmasındaki rolü:

Aksu, Sivas'ın merkezinden en uzak köyüne kadar hemşerilere hizmet ulaştırma çalışmalarında muhtarların görüş ve taleplerinin öncelikli olduğunu belirtti. Muhtarların sahadaki birikiminin hizmetlerin doğru planlanmasına ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap verilmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek, taleplerin ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerin rehberliğinde, güçlü iletişim ve iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

kutlama, teşekkür ve anma:

Aksu, görevlerini özveriyle yerine getiren muhtarlara teşekkür ederek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Görevleri başında hayatını kaybeden muhtarları rahmetle anan Aksu, görevlerini sürdüren muhtarlara sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu. Sivas'ta ve taşradaki mahallelerle köylerde çözüm üretme hedefiyle muhtarlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ HAKAN AKSU, MAHALLE VE KÖYLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENEN MUHTARLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI.