Gençlerle şekillenen Malatya: yaraları sararken geleceğe yatırım

Gençlerle şekillenen Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin depremin yaralarını sarma sürecini yürütürken aynı zamanda gençlere dönük yatırımları hızlandırdıklarını söyledi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile yapılan görüşmede ve şehirde düzenlenen etkinliklerde önceliğin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına verildiği vurgulandı.

Kütüphaneler ve sosyal alanlar:

Başkan Er, İbiş’e şehir kütüphanesini gezdirerek kütüphanenin 7/24 gençlerin kullanımına açık olacağını belirtti. Ziyarette İbiş, eseri "güzel bir eser olmuş" sözleriyle takdir etti. Er, kütüphaneler, spor tesisleri ve kafelerin gençlerin gelişimi için önemine dikkat çekti ve bu alanların kent yaşamına yeni nefesler katacağını ifade etti.

Festival atmosferi ve birlikte hareket:

Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleşen "Malatya Bir Gençlik Festivali" etkinliğine katılan Başkan Er, sahnede Sinan Akçıl ve Eypio'nun performanslarını dinledi. Etkinlikte birlik ve moralin güçlendiğini belirten Er, kentin yeniden inşa ve ihya sürecinde gençlerin geleceğinin öncelikli olduğunu yineledi.

Başkan Er, konuşmasında "Kütüphaneleriyle, spor tesisleriyle, kafeleriyle hepinizin mutlu olacağı bir Malatya inşa ediyoruz" diyerek hedeflerini özetledi. Festival sırasında Er, sanatçı Sinan Akçıl’a kayısı ve Malatya Yeşilyurtspor forması takdim etti; bu jest, şehrin kültürel ve sportif simgelerinin gençlerle buluşturulmasının sembolü olarak öne çıktı.

Depremin ardından yürütülen çalışmaların iki hedefi bulunduğunu söyleyen Başkan Er: bir yandan hasarların onarılması, diğer yandan ise geleceğin Malatya'sını inşa etmek. Bu çerçevede yapılan yatırımların, gençlerin sosyal imkânlarını zenginleştirme ve şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

BAŞKAN ER: "HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR MALATYA İNŞA EDİYORUZ "