Cumhurbaşkanlığı külliyesinde resmi kabul: Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreteri buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İlk bilgi ANKARA kaynaklı İhlas Haber Ajansı (İHA) duyurusu ile paylaşıldı.

kabulün kapsamı:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi çerçevede gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin ayrıntılı gündem maddeleri İHA duyurusunda yer almadı.

bağlam ve olası yansımalar:

Böylesi üst düzey kabuller, Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki temasların sürdürülmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir; resmi açıklama yapıldıkça görüşmenin sonuçları ve muhtemel iş birlikleri netlik kazanacaktır.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ KUBANYCHBEK OMURALIEV’İ KABUL ETTİ.