Londra'da KKTC'den garanti sorumluluğuna vurgu: izolasyonun kaldırılması istendi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Londra'da İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıda Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonun kaldırılması çağrısı yaptı ve İngiltere'nin garantör ülke olarak sorumluluklarına dikkat çekti. Etkinlik, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerinin katılımıyla, Barones Nosheena Mobarik himayesinde ve Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet (FFNC) kampanyasının katkılarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan da hazır bulundu.

Dana'nın parlamentodaki sunumu:

Mehmet Dana, konuşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ortaya konan sonuç odaklı müzakere metodolojisini ve önerilen güven artırıcı önlemleri detaylandırdı. Dana, son dönemde yaşanan engellemeler sebebiyle bir futbol kampı, iki müzik festivali ve çeşitli etkinliklerin iptal edildiğini belirterek, kültürel, sportif, ekonomik ve diplomatik faaliyetlerin kesintiye uğramasının iki toplum arasında güven inşa etme çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Erhürman’a gönderdiği 16 Ekim tarihli mektubu hatırlatan Dana, Guterres’in bu tür engellemeleri cesaret kırıcı bulduğunu ve girişimlerin karşılıklı güven çağrılarıyla çeliştiğini dile getirdi.

Beklentiler ve somut adım çağrısı:

Dana, Avrupa Komisyonu’nun 6 Ekim tarihli yanıtına atıfta bulunarak, Komisyon’un Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerinin engellenmesine dair endişeleri gündeme taşıdığını ve AB ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefinin yinelendiğini aktardı. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’na verdiği büyük desteğe rağmen uluslararası toplumun izolasyonun hafifletilmesine yönelik taahhütlerinin büyük ölçüde yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Haberde, kültür, spor ve ticaret alanlarında somut adımlar atılması gerektiği vurgulanırken, İngiltere’nin 1960 Garanti Antlaşması kapsamında Türkiye ve Yunanistan ile birlikte üç garantör devletten biri olduğuna işaret edildi. Dana, İngiltere’nin tarihi bağları, uluslararası yükümlülükleri ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği nedeniyle izolasyonun aşılmasına katkı sağlayabilecek konumda olduğunu söyledi.

Toplantıda Kıbrıs Türk tarafının görüş ve beklentileri İngiliz parlamenterlere aktarılırken, Birleşik Krallık’ın izolasyonun kaldırılması ve Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sürece sağlayabileceği katkılar ele alındı. Dana, sonuç odaklı bir müzakere süreci için karşılıklı siyasi irade, güven artırıcı önlemlerin uygulanması ve güveni zedeleyen girişimlere son verilmesinin önemini yineledi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI MEHMET DANA, İNGİLİZ PARLAMENTOSU’NDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, KIBRIS TÜRK HALKINA YÖNELİK İZOLASYONUN KALDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNARAK, İNGİLTERE’NİN GARANTÖR ÜLKE OLARAK SORUMLULUKLARINA DİKKAT ÇEKTİ.