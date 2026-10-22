Mevlana caddesi'ne yeni yüz: Konya tarihi aksını gün yüzüne çıkarıyor

İnceleme ve projenin amacı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamaya getirilen 'Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Tescilli Yapı Aydınlatma Çalışması'nda incelemelerde bulundu. Altay, projenin temel amacını 'Her şey Konya’ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel bir şehirde vakit geçirebilmesi için' diye özetledi.

Çalışmanın kapsamı ve kentsel düzenlemeler:

Darülmülk Projesi çerçevesinde yürütülen uygulamada Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Müzesi’ne kadar uzanan alanda kapsamlı bir çevre düzenlemesi planlanıyor. Mevcut iki şeritli gidiş-geliş yolu tek şeride düşürülecek, böylece trafikte büyük aksama olmadan parklanma daha kontrollü hale getirilecek ve yürüyüş aksı genişletilecek. Proje yalnızca kaldırım genişletmesiyle sınırlı kalmayıp; oturma alanları, park düzenlemeleri, mevcut büfe alanları, lavabo ve WC üniteleri ile birlikte tesislerin aydınlatılması gibi bileşenleri de bütüncül şekilde kapsıyor. Altay, peyzaj çalışmaları tamamlandığında caddenin 'pırıl pırıl' bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Kültürel miras, müze planları ve kent içi bağlantılar:

Başkan Altay, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edenlerin Alaaddin Tepesi, Kültürpark ve kütüphaneye kadar rahatça yürüyebileceği bir düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. Cephe aydınlatma uygulamaları ve tarihi yapıların restorasyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Caddede önce Depo No:4 ile başlayan süreç, şu anda karşı taraftaki Sanayi Mektebi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ihaleleri kapsamında devam eden yeni otel inşaatı ile ilerliyor. Merkez Bankası’nın taşınması süreci takip edilirken, Valilik Binası’nın Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesiyle burada proje çalışmaları tamamlandı.

Altay, planlanan dönüşümlerin bir parçası olarak bodrum ve zemin katın öğrencilere ayrılacağı bir kütüphane ile birinci katta Taş Bina altındaki müzenin geliştirilerek yeniden açılacağını; Darülmülk Müzesi'ndeki Selçuklu Sultanları koleksiyonunun buraya taşınmasıyla birlikte şehrin bir 'şehir müzesi'ne kavuşacağını söyledi ve bu hedefin 2027 yılına kadar yapım ve açılış sürecini içerdiğini vurguladı.

Esnaf, takvim ve beklentiler:

Çalışmaların fiziki olarak yüzde 90'ını tamamladıklarını belirten Altay, Şeb-i Arus haftasından önce işleri bitirmeyi planladıklarını aktardı. Bölgedeki esnafa sabır ve destekleri için teşekkür eden Başkan, Sarraflar Yeraltı Çarşısı başta olmak üzere diğer düzenlemelerle Mevlana Meydanı'na kadar uzanan tüm güzergâhın insan hareketini ve ziyaretçi kalış süresini artıracak şekilde tamamlanacağını söyledi. Altay, projenin Konya’nın tarihi mekanlarının ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti ve çalışmaların şehrin kullanımına hayırlı olmasını diledi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, BASIN MENSUPLARIYLA BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SON AŞAMAYA GETİRİLEN "MEVLANA CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEME VE TESCİLLİ YAPI AYDINLATMA ÇALIŞMASI"NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.