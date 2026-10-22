Çorum FK, Göztepe sınavına hızlı paslar ve sprintlerle hazırlanıyor

Çorum FK göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşması öncesi bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan idman, takımın maç temposunu ve topa sahip olma becerisini öne çıkaracak biçimde planlandı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular sekize dört sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonunda görev aldı; bu bölümde pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik uygulamalar ön plandaydı. Antrenmanda ayrıca alan kullanımı ve pas bağlantıları üzerinde yoğunlaşıldı; oyuncuların oyun içi pozisyon değişimleri ve pas trafiğini hızlandırmaya dönük tekrarlarla eğitildiği görüldü.

Dayanıklılık ve hız çalışmaları:

İdman, üç tekrarlı sprint uygulamaları ile tamamlandı. Bu bölüm takımın hem kısa mesafe hız hem de tekrar edilebilir sprint kapasitesini artırmaya yönelik planlandı. Teknik ekip, antrenman boyunca temposu yüksek çalışmalarla oyuncuların maç ritmini yakalamasını hedefledi.

Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek ve teknik heyet günlük programı maç takvimine göre şekillendirmeye devam edecek.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.