İzmir’de fetretin sonu: Çiğli'ye yatırım ve dönüşüm müjdesi

ziyaretin gündemi ve mesajı:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile birlikte, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Yıldız'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi hediye edildi.

İnan, konuşmasında kent yönetiminde hizmet odaklı bir döneme girildiğini vurgulayarak, kentte mazeret üreten anlayışın sona erdiğini ve "İzmir’de Fetret Devri bitmiştir" şeklinde net bir mesaj verdi. İnan, Yıldız’ın kent vizyonunu ve yerel yönetim sorumluluklarını yakından tanıyan bir isim olduğunu ifade etti.

çigli için açıklanan projeler ve destekler:

İnan, Ankara temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmeler yapıldığını belirtti. Bu görüşmelerin sonucunda ilçeye yönelik bir dizi destek ve yatırım adımının atıldığını açıkladı.

Somut adımlar arasında İller Bankası aracılığıyla yol ve kaldırım yenilemeleri için hibe desteğinin sağlanması; belediyenin araç parkının yenilenmesi amacıyla finansman imkânının açılması yer aldı. Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı kanalıyla yürüyüş ve bisiklet yollarının projelendirildiği, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ise ağır iş makineleri ve çöp konteynerleri temin edileceği bildirildi.

Kentsel dönüşüm alanında da adımlar atıldığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında kamulaştırma ve sokak sağlıklaştırma için kaynak aktarıldığı belirtildi. İnan, ilçede kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesinin başlatılacağını ve hazırlanan dosyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ifade etti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çiğli Millet Bahçesi projesi için çalışma başlatıldığı, projenin kısa sürede onaylanarak ilçeye kazandırılacağının sözünü verdi. İnan ayrıca, kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’e ziyaret ederek kent için önemli müjdeleri bizzat ilan edeceğini ekledi.

muhalefet eleştirileri ve meclis gelişmeleri:

İnan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM kürsüsündeki iddialarına ve siyasi üslubuna sert tepki gösterdi. İnan, muhalefet liderliğinin tutarsız bir çizgi izlediğini savunarak, belirli fotoğraf ve ilişkilere atıfta bulundu ve siyasi üslubu eleştirdi.

Özel’in parti içi ve kapalı kapılar meselesine dair sözlerine de cevap veren İnan, ikiyüzlü siyaset vurgusu yaparak kapalı kapılarda özür dilemeye gelenlerle işlerinin olmayacağını söyledi. İnan, Özel’i "Türk demokrasi tarihinin en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu" çizmekle itham etti ve partinin oluşumuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 12 Ekim'de yapılan oturumu muhalefet üyelerinin boykot etmesini de eleştiren İnan, Ankara’daki bakanlık düzeyindeki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde meclis oturumlarının boykot edilmesini "vizyonsuzluk" olarak niteledi ve meclis üyelerine kararlarını İzmir merkezli bir anlayışla almaları çağrısında bulundu.

parti kapısı ve karaburun iddiası:

Basın mensuplarının Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını sorması üzerine İnan, partinin kapısının partinin değerleri doğrultusunda herkese açık olduğunu ancak çok seçici davranıldığını belirtti. İnan, görüşme olup olmadığına ilişkin olarak "görüşmemiz yok diyemeyiz" ifadesini kullandı.

İzmir'de başlayan bu yeni dönemin odak noktasının, ilçe bazında hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal donatı projeleri olduğu, yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda öne çıkan ana unsur olarak dikkat çekiyor.

EYYÜP KADİR İNAN, BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ’A CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN PORTRESİNİ HEDİYE ETTİ.