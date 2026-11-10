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Silivri başsavcılığı Adli Tıp raporuna itiraz etti: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeniden inceleme talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp raporuna itiraz ederek genel kuruldan yeniden rapor istedi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri başsavcılığı Adli Tıp raporuna itiraz etti: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeniden inceleme talebi

Silivri başsavcılığının itirazı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna resmi itirazda bulundu. Savcılık, raporda yer alan tespitlerin daha açık şekilde açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talep etti.

Adli Tıp raporunun bulguları:

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ilk otopsi raporunda, Kozinoğlu'nun zehirlenme bulgusu olmadığı ve ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği kaydedilmişti. Başsavcılığın itirazı, bu tespitlerin ayrıntılarının ve değerlendirme gerekçelerinin yeniden ele alınmasını amaçlıyor.

Soruşturma, 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümle ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Yapılan başvuru sonucunda Adli Tıp Genel Kurulu tarafından yapılacak yeniden değerlendirme, raporun açıklık kazandırılması ve soruşturmanın seyrinin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Başsavcılıktan Kaşif Kozinoğlu&#039;nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz

Başsavcılıktan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna itiraz

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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